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Марк Петровский оказался легче Владисава Вишева перед поединком в Уфе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Марк Петровский и Владислав Вишев прошли процедуру взвешивания накануне очного боя в Уфе.

Вес чемпиона мира-2021 Петровского составил 99,25 кг, а Вишева – 108,2 кг.

Шестираундовый поединок представителей тяжелого веса пройдет 18 апреля в Уфе и возглавит турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России.

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На счету чемпиона мира 24-летнего Петровского на профессиональном ринге три поединка, во всех он одержал победы, в том числе две - нокаутом. 27-летний Вишев выиграл пять поединков (два - нокаутом), один раз потерпел поражение.

В со-главном событии шоу в Уфе в восьмираундовом поединке во втором полулегком весе сойдутся два непобежденных боксера - многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов встретится с Лазарусом Шанингвой из Намибии.

Кроме того, россиянин Гор Хачатрян проведет бой против Музаффара Расулова из Узбекистана. Этот поединок в первом полусреднем весе рассчитан на шесть раундов.

В рамках вечера бокса 18 апреля на профессиональном ринге дебютирует чемпион России-2016, двукратный призер национальных чемпионатов, победитель международных соревнований Сергей Собылинский, которому в 6-раундовом бою в полусреднем весе будет противостоять непобежденный боксер из Узбекистана Улугбек Каюмбоев.

Марк Петровский
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