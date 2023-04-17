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Трехкратная чемпионка России по гандболу Дивак умерла в возрасте 29 лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Скончалась гандболистка клуба "Астраханочка" Виктория Дивак, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

"На 30-м году жизни не стало разыгрывающего "Астраханочки" Виктории Дивак. Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак", - говорится в сообщении. О причинах смерти не говорится.

Дивак - воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в "Динамо-Синаре", с которым трижды становилась чемпионом России. Выступала в "Кубани", немецком "Халле-Нойштадт", французском "Ахенхайм Трухтерсхайм" и белорусском "Гомеле". В "Астраханочку" гандболистка перешла в 2021 году. Ей удалось стать победительницей чемпионата Белоруссии.

В составе юниорской сборной России Дивак выиграла первенство Европы.

гандбол Виктория Дивак
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