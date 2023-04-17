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"Ак Барс" в Казани обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение московскому ЦСКА.

Поединок, состоявшийся в понедельник в Казани, завершился со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

В составе хозяев шайбы забросили Артем Лукоянов (7 мин.), Станислав Галиев (23), Дмитрий Воронков (48) и Кирилл Панюков (52). За гостей отличился Михаил Григоренко (15).

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Ак Барса". Второй матч команды проведут в Казани 19 апреля.

Григоренко забил 10-й гол в плей-офф и единолично возглавил список снайперов. Также нападающий лидирует и в списке бомбардиров, набрав по системе "гол+пас" 22 очка (10+12).

Команды играют в решающей стадии второй раз в истории КХЛ. В сезоне-2017/2018 финальную серию со счетом 4-1 выиграл "Ак Барс", которым тогда тоже руководил Зинэтула Билялетдинов.

"Ак Барс" - трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Кроме 2018 года, клуб завоевывал титул в 2009 и 2010 гг, и тоже с Билялетдиновым.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. Также армейцы выигрывали финальную серию в 2019 году.

Ак Барс ЦСКА КХЛ Казань
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