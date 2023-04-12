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ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ
Артем Сергеев (ЦСКА) и Евгений Кетов (СКА) во время матча
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА завоевали путевку в финал розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

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В среду ЦСКА выиграл у петербургского СКА в шестом матче полуфинальной серии. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу москвичей. Авторы голов – Максим Соркин (1-я минута), Константин Окулов (31), Даррец Диц (46).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ЦСКА, который вышел в финал, став лучшей командой в Западной конференции. В решающей серии московская команда сыграет с лучшей командой Востока, казанским "Ак Барсом".

В регулярном чемпионате ЦСКА и СКА встречались шесть раз, счет по победам – 3-3.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занял первое место (и выиграл регулярный чемпионат в целом), ЦСКА – второе. В плей-офф СКА ранее выиграл серии у минского "Динамо" (4-2) и нижегородского "Торпедо" (4-0), ЦСКА – у череповецкой "Северстали" (4-3) и ярославского "Локомотива" (4-3).

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