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Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России не будет участвовать в турнире, который планирует провести Футбольная ассоциация центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина - большая нагрузка на игроков", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Первый в истории чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. Сообщалось, что свое участие дали все шесть членов-ассоциаций Центрально-Азиатской футбольной ассоциации - Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Приглашение получила и сборная России.

Российские сборные и клубы не допускаются на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине.

РФС
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