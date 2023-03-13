Сборная России сыграет в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу вошла в число участников первого в истории чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

"Свое участие в чемпионате CAFA-2023 среди национальных сборных дали все шесть членов-ассоциаций Центрально-Азиатской футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. В турнире также примет участие национальная сборная России, которая подтвердила свое участие на турнире CAFA", - говорится в сообщении.

"Также Центрально-Азиатская футбольная ассоциация пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных", - отмечается там же.

Первый в истории Центрально-Азиатской футбольной ассоциации чемпионат с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. О месте проведения не сообщается.