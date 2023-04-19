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"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" на домашнем стадионе обыграл соперников из самарских "Крыльев Советов" во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

Результат основного времени матча - 2:2. "Краснодар" лидировал до конца основного времени матча - отличились Эдуард Сперцян (32-я минута) и Джон Кордоба (70). "Крылья Советов" сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря точным ударам Дмитрия Цыпченко (90+3) и Ильи Гапонова (90+5).

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Краснодара" - 3:0.

На 47-й минуте полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович был удален за вторую желтую карточку.

"Краснодар" вышел в первый этап финала Пути регионов, где 4 мая сыграет с тольяттинским "Акроном". "Крылья Советов" завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка.

Действующим обладателем трофея является московский "Спартак", который проиграл "Акрону" в полуфинале Пути регионов.

Краснодар Крылья Советов
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