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ЦСКА обыграл "Ак Барс" и сравнял счет в серии финала КХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА выиграл у казанского "Ак Барса" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок в столице Татарстана, завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Отличились Владислав Каменев (13-я мин), Ярослав Дыбленко (35) и Михаил Григоренко (59).

Каменев забросил свою девятую шайбу в плей-офф и поднялся в тройку лидеров в списке снайперов. Возглавляет снайперскую гонку Григоренко, на счету которого теперь 11 голов.

Кроме этого, Григоренко, который ассистировал Дыбленко, упрочил свое лидерство в списке бомбардиров, набрав по системе "гол+пас" 24 (11+13) очка.

Счет в серии до четырех побед стал равным 1-1. Третий матч команды проведут в Москве 21 апреля.

"Ак Барс" является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ казанцы выигрывали в 2009, 2010 и 2018 гг.

ЦСКА - действующий чемпион. Также армейцы побеждали в финальной серии плей-офф в 2019 году.

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