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Надаль объявил о пропуске очередного турнира Masters

Надаль объявил о пропуске очередного турнира Masters
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший лидер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет выступить на турнире категории Masters в Мадриде.

По словам теннисиста, сроки его восстановления после травмы растягиваются.

"Как вы знаете, в Австралии я получил серьезную травму поясничной мышцы. Первоначально это должен был быть период восстановления от шести до восьми недель, а сейчас прошло уже четырнадцать. Реальность такова, что возникла не та ситуация, какую мы ожидали. Все медицинские показания были соблюдены, но развитие получилось не таким, как нам говорили", - написал спортсмен в соцсетях.

СпортНадаль снялся с турнира в БарселонеЧитать подробнее

"Проходят недели, и у меня была иллюзия, что я могу играть в турнирах, которые являются самыми важными в моей карьере, таких как Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, "Ролан Гаррос", - заявил спортсмен.

"К сожалению, я не смогу быть в Мадриде. Травма до сих пор не зажила", - констатировал Надаль, напомнив, что ранее уже снялся с соревнований в Монте-Карло и Барселоне.

"Я тренировался, но несколько дней назад мы решили немного изменить курс, провести еще одно лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация. Я не могу назвать сроки, потому что, если бы я знал, я бы сказал вам. Но я не знаю. Вот как обстоят дела сейчас", - заявил Надаль.

Четырнадцатая ракетка мира Надаль последний матч провел в январе этого года в рамках турнира Большого шлема Australian Open, проиграв во втором круге.

Рафаэль Надаль теннис Мадрид
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