Российским бадминтонистам продлили запрет на международные старты

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация бадминтона приняла решение оставить в силе санкции в отношении россиян и белорусов из соображений безопасности, сообщает пресс-служба BWF.

"Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в любых международных турнирах под эгидой BWF. Решение было принято по итогам заседания Совета BWF во вторник", - говорится в сообщении.

"Эта позиция отражает основное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов", - подчеркивается там же.

BWF в марте 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), которые были даны международным федерациям из-за ситуации на Украине.

Подчеркивается, что BWF может "своевременно пересмотреть свою позицию" в будущем.