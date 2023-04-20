Поиск

Российским бадминтонистам продлили запрет на международные старты

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация бадминтона приняла решение оставить в силе санкции в отношении россиян и белорусов из соображений безопасности, сообщает пресс-служба BWF.

"Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в любых международных турнирах под эгидой BWF. Решение было принято по итогам заседания Совета BWF во вторник", - говорится в сообщении.

"Эта позиция отражает основное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов", - подчеркивается там же.

BWF в марте 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), которые были даны международным федерациям из-за ситуации на Украине.

Подчеркивается, что BWF может "своевременно пересмотреть свою позицию" в будущем.

бадминтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Надаль объявил о пропуске очередного турнира Masters

Надаль объявил о пропуске очередного турнира Masters

"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России

"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России

"Милан" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя "Наполи"

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Тайсон допустил возможность проведения боя с Холифилдом

"Ак Барс" в Казани обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });