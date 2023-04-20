Международный союз пятиборья поддержал допуск россиян к соревнованиям

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Международный союз современного пятиборья (UIPM) выступил в поддержку рекомендаций МОК по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

"UIPM поддерживает путь возвращения независимых нейтральных спортсменов с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации", - говорится в заявлении UIPM, опубликованном в четверг на сайте союза.

"Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным, и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами. UIPM теперь будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF)", - говорится в пресс-релизе.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в международных соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА и "Динамо". Сохраняется запрет российских и белорусских спортсменов на участие в командных видах спорта.