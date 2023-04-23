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Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в главном бое турнира UFC

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом в главном поединке турнира UFC Flight Night в Лас-Вегасе.

Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Таким образом, 30-летний россиянин выиграл шестой бой в UFC подряд и вновь – в первом раунде. Общее число его побед в смешанных единоборствах достигло 18 (15 – нокаутом) при одном поражении. 32-летний Блейдс потерпел четвертое поражение при 17 победах (12 – нокаутом).

Сергей Павлович UFC Лас-Вегас
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