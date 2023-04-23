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ЦСКА обыграл "Ак Барс" в четвертом матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл "Ак Барс" в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) обыграл казанский "Ак Барс" в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающий гол армейцев на 56-й минуте забил Владислав Каменев.

Каменев забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф и поднялся на второе место в списке снайперов. Возглавляет снайперскую гонку нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, на счету которого 12 голов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Казани 25 апреля.

"Ак Барс" является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ казанцы выигрывали в 2009, 2010 и 2018 гг.

ЦСКА - действующий чемпион. Также армейцы побеждали в финальной серии плей-офф в 2019 году.

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