Китайский "Феникс" не сыграет в следующем женском чемпионате России по гандболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Гандболистки "Феникса" не смогут принять участие в чемпионате России в сезоне-2023/24, говорится в заявлении Федерации гандбола России (ФГР).

Утверждается, что об этом ФГР уведомила Китайская гандбольная ассоциация (КГА).

"В официальном письме на имя генерального директора Федерации гандбола России Льва Воронина глава КГА Ван Тао объяснила такое решение перегруженностью календаря сборной, составленной на базе "Феникса". В следующем сезоне китайской национальной команде предстоит сыграть в квалификационном турнире Олимпийских игр в августе, в Азиатских играх в сентябре-октябре и в чемпионате мира в декабре", - отмечается в заявлении.

При этом "Феникс" "намерен проводить сборы в России и выступать спарринг партнером российских команд при обоюдной договоренности"

Участие китайского клуба в женском чемпионате России стало реализацией одного из пунктов программы партнерства двух стран. В июне 2022 года было объявлено, что в женской Суперлиге сыграет "Феникс", команду возглавила Наталия Дерепаско.

В сезоне-2022/23 "Феникс" провел 34 матча, в которых одержал 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 21 поражение. После первой части регулярного чемпионата китайский клуб попал в группу Б и в итоге с 23 очками финишировал на общем 11-м месте. Разыгрывающий "Феникса" Цзинь Мэнцин стала одним из лучших снайперов турнира, забросив 167 мячей в 33 матчах (в среднем 5,1 за игру).

В декабре 2022-го сборная Китая, полностью составленная из игроков "Феникса", под руководством Дерепаско завоевала бронзовые медали чемпионата Азии и получила путевку на чемпионат мира-2023.