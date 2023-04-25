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Гол Барбашева помог "Вегасу" выиграть третий матч серии НХЛ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Вегас" нанес поражение "Виннипегу" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на льду "Виннипега" завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу "Вегаса". Один из голов в его составе провел российский нападающий Иван Барбашев. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вегаса".

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Джерси" - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Вратарь "Рейнджерс! Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 22-х. Счет в серии - 2-2.

"Тампа-Бэй" - "Торонто" - 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:1), победитель определился в овертайме. По 2 очка результативности набрали российские игроки "Тампы" Михаил Сергачев (1+1 по системе "гол+пас") и Никита Кучеров (0+2). Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отразил 32 броска из 37, голкипер "Торонто" Илья Самсонов - 27 из 31. Счет в серии - 3-1 в пользу "Торонто".

"Сиэтл" - "Колорадо" - 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0), победитель определился в овертайме. Счет в серии - 2-2.

НХЛ хоккей
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