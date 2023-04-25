Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Тоттенхэма" решили возместить фанатам расходы на билеты на проигранный со счетом 1:6 "Ньюкаслу" матч Английской премьер-лиги, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

"Как команда, мы понимаем ваше разочарование, ваш гнев. Воскресенье было недостаточно хорошим. Мы знаем, что в таких ситуациях слов недостаточно, но поверьте нам, такое поражение причиняет боль. Мы ценим вашу поддержку дома и на выезде, и с учетом этого мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч из "Сент-Джеймс Парк", - говорится в заявлении игроков.

Ожидается, что потраченные болельщиками на покупку билетов средства вернутся на счета в течение недели.

Игра прошла 23 апреля на поле "Ньюкасла" и завершилась со счетом 6:1. При этом пять голов хозяева провели за 21 минуту с начала первого тайма.