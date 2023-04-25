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ПАСЕ и МОК обсудили возможный допуск россиян до международных соревнований

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела слушания по вопросу участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнования, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник.

"Специальный докладчик Совета по правам человека ООН в области культурных прав Александра Ксантаки повторила свою обеспокоенность, которую она уже выразила в письме МОК в сентябре 2022 года", - отмечается в сообщении.

Ранее Ксантаки осудила отстранение российских спортсменов от соревнований, назвав это дискриминацией по национальному признаку.

Как сообщается, Ксантаки отметила положительную динамику в разрешении ситуации с допуском россиян и белорусов, напомнив про рекомендации МОК от 28 марта 2023 года, по которым до международных соревнований могут быть допущены спортсмены или России и Белоруссии, при условии, что они активно не поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине. Также не будут допущены спортсмены, связанные контрактами с вооруженными силами, например, с обществами ЦСКА и "Динамо".

"Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении", - сказала Ксантаки.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.

МОК ПАСЕ
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