Арбитр Левников назначен матч чемпионата России "Спартак" - "Ростов"
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Кирилл Левников назначен в качестве главного судьи центрального матча 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом" (Ростов-на-Дону), сообщается на сайте РФС.
Ассистентами Левникова будут Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья - Сергей Чебан. За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент - Дмитрий Мосякин.
Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет 29 апреля в Москве и стартует в 19:30 мск.
В настоящий момент "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице (49 очков), "Спартак" - третье (48). Лидирует петербургский "Зенит" (58).