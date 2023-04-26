Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде и сыграет с Касаткиной
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву в первом круге турнира категории WTA-1000, проходящем в Мадриде.
Результат встречи - 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Соперницы провели на корте 2 часа 55 минут.
Павлюченкова занимает 599-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Хименес-Касинцева - 175-е.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает восьмое место в рейтинге WTA.
Призовой фонд турнира - свыше 7,7 млн евро.