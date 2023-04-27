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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в ключевом матче чемпионата Англии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU -

Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 4:1 одержали победу над "Арсеналом" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голы провели Кевин Де Брейне (7, 54 минуты) Джон Стоунз (45+1), Эрлинг Холанд (90+5). У "Арсенала" отличился Роб Холдинг (86).

Лидирующий на протяжении продолжительной части чемпионата "Арсенал" с 75 очками сохранил первое место в турнирной таблице. Занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" приблизился к лидеру. набрал 73 очка и при этом имеет две игры в запасе. Клуб из Манчестера – восьмикратный и действующий чемпион Англии. Шесть раз премьер-лигу он выигрывал за последние десять лет.

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