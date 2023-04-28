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"Ростов-Дон" уступил ЦСКА и впервые за 9 лет не сыграет в финале КР по гандболу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА взял верх над командой "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) в матче 1/2 финала розыгрыша Кубка России по гандболу среди женщин.

В итоговом протоколе зафиксирована победа армейского клуба со счетом 34:30 (17:11).

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары "Лада" (Тольятти) - "Звезда" (Звенигород).

"Финал четырех" турнира проходит в Тольятти. 11-кратный победитель соревнования "Ростов-Дон" не смог дойти до решающего матча в первые с 2014 года.

Между тем, 21 апреля "Ростов-Дон" прервал серию побед ЦСКА в чемпионате России, до этого москвички выиграли в предварительном чемпионате 35 матчей подряд.

Ростов-Дон ЦСКА гандбол
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