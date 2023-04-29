"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) крупно победили соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Самаре завершилась со счетом 5:1. Четыре мяча в составе "Зенита" забил Малком, он отличился на 9-й (пенальти), 55-й, 68-й и 74-й минутах. Еще один гол петербургского клуба забил Клаудиньо (30). За "Крылья Советов" отличился Сергей Бабкин (9).

На 41-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Крыльев Советов" Гленн Бейл.

Малком с 22 голами лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.

"Зенит" возглавляет таблицу чемпионата, набрав 61 очко. "Крылья Советов" занимают 12-е место, у клуба 25 очков.

В 26-м туре "Зенит" 7 мая сыграет с московским "Спартаком", "Крылья Советов" в тот же день встретятся с "Краснодаром".