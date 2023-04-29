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"Спартак" на последних секундах сравнял счет в матче РПЛ с "Ростовом"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) сыграл вничью с "Ростовом" в 25-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Матч проходил на стадионе "Спартака" и завершился со счетом 1:1. Первый гол в матче забил игрок "Ростова" Александр Селява (80-я минута). На 90+4-й минуте нападающий "Спартака" Александр Соболев сравнял счет.

В конце матча главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил красную карточку.

"Ростов" занимает второе место в чемпионате, клуб имеет в активе 50 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на 11 баллов. "Спартак" - третий (49 очков).

"Спартак" в следующем туре 7 мая сыграет с "Зенитом". "Ростов" 6 мая встретится с воронежским "Факелом".

Валерий Карпин Ростов РПЛ Спартак
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