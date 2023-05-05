Тяжелоатлетам запретят выходить на пьедестал с флагами

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит выступающим под эгидой организации спортсменам выходить на церемонии награждения с флагами своих государств, сообщает Inside the Games.

Решение связано с инцидентом на чемпионате Европы в апреле в Ереване, где неизвестным был сожжен флаг Азербайджана.

"Мы - спорт, мы представляем мир, а не борьбу и споры о том, кто лучше. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать свои флаги друг перед другом — это не спорт", - сказал глава IWF Мохамед Джалуд.

Инцидент с сожжением флага произошел 15 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы. В результате сборная Азербайджана решила не участвовать в ЧЕ и покинула Армению. Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент.