Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Армении

В Баку связывают решение с сожжением флага Азербайджана, в Ереване говорят о работе над возвращением спортсменов на родину

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан принял решение отказаться от участия своих спортсменов в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване в связи с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия.

"В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение", - отмечается в совместном заявлении министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального Олимпийского комитета.

Министерство молодежи и спорта и НОК призвали международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить инцидент. Европейской федерации тяжелой атлетики предложено ввести санкции против Армении.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил, что "Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле без доступа к СМИ".

Позиция Еревана

Армянская сторона работает над возвращением азербайджанских спортсменов на родину, заявил замминистра спорта Армении Карен Гилоян.

"Сведения о том, что азербайджанские спортсмены в Ереване оказались в заложниках, полностью абсурдны, они вернутся в Баку. Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в самые сжатые сроки обеспечить их возвращение. Причина задержки в том, что в эти часы нет рейсов", - сказал Гилоян армянским СМИ.

По его словам, армянская сторона находится в постоянном контакте с представителями азербайджанской группы.

"Они очень довольны нашим отношением. Предприняты все меры для обеспечения безопасности представителей Азербайджана", - сказал Гилоян.

В министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении в свою очередь заявили, что расценивают принятое азербайджанской стороной решение о прекращении участия спортсменов в чемпионате Европы как проблематичное с точки зрения спортивной этики. "Республика Армения с самого начала обеспечила все нормы безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван для участия в чемпионате, не возникало и не могло возникнуть", - говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что произошедший на церемонии открытия инцидент с азербайджанским флагом был "очень быстро разрешен, и не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением их нормального участия в соревновании".

"Все необходимые условия были полностью обеспечены. Республика Армения по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед Международной федерацией тяжелой атлетики и подтверждает готовность провести чемпионат на высоком уровне", - заявили в министерстве.

ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Ереване с 15 по 23 апреля. Для участия в соревновании в Ереване находилась азербайджанская делегация в составе 12 человек, включая 4 спортсменов (трое мужчин и одна женщина).