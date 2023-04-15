Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение флага Азербайджана в Ереване

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) выступила с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"EWF считает этот крайне серьезный и вызывающий сожаление жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы "Fair Play", - говорится в заявлении на сайте EWF.

В тексте говорится, что федерация потребовала дополнительных гарантий для безопасности всех участников этого соревнования. EWF выразила сожаление, что азербайджанские спортсмены покидают соревнования, но в то же время отметила, что относится к этому решению с уважением.

"EWF по-прежнему солидарна со сборной Азербайджана", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу стало известно, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Армении в связи с сожжением флага страны на церемонии открытия соревнований.

В министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении заявили, что республика "с самого начала обеспечила все нормы безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван для участия в чемпионате, не возникало и не могло возникнуть".

Там отметили, что произошедший на церемонии открытия инцидент с азербайджанским флагом был "очень быстро разрешен, и не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением их нормального участия в соревновании".

ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Ереване с 15 по 23 апреля.