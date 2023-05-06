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"Факел" обыграл "Ростов" в первом матче под руководством Евсеева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" в гостях со счётом 2:0 обыграл "Ростов" в 26-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Победу "Факелу" принесли голы Георгия Гонгадзе (46-я минута) и Хызыра Аппаева (74).

"Факел" проводил первый матч под руководством Вадима Евсеева, который возглавил команду 1 мая. "Ростовом" руководил Виктор Онопко, поскольку Валерий Карпин был дисквалицирован за удаление в матче 25-го тура против "Спартака".

"Ростов" занимает второе место в таблице, у клуба 50 очков. "Факел" идёт 13-й позиции, имея в активе 24 очка.

В 27-м туре "Ростов" сыграет с "Сочи", "Факел" - с "Пари НН". Оба матча пройдут 14 мая.

Факел Ростов футбол
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