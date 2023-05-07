Сауль Альварес защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер одержал победу над британцем Джоном Райдером и защитил свой титул.

Поединок в Гвадалахаре завершился единогласным решением судей.

Для 32-летнего Альвареса эта победа стала 58-й на профессиональном ринге (39 боев он выиграл нокаутом), также на его счету по две ничьи и поражения. 34-летний Райдер проиграл шестой поединок, имея в активе 32 победы (18 нокаутом).