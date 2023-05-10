"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" не определили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 1:1. "Реал" вышел вперед на 36-й минуте, отличился Винисиус Жуниор. "Манчестер Сити" сравнял на 67-й минуте после точного удара Кевина Де Брёйне.
Ответный матч пройдет в Манчестере 17 мая.
Во втором полуфинале сыграют итальянские "Интер" и "Милан", они проведут первый матч вечером в среду.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.
"Реал" - действующий победитель турнира.