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"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" не определили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 1:1. "Реал" вышел вперед на 36-й минуте, отличился Винисиус Жуниор. "Манчестер Сити" сравнял на 67-й минуте после точного удара Кевина Де Брёйне.

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 мая.

Во втором полуфинале сыграют итальянские "Интер" и "Милан", они проведут первый матч вечером в среду.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

"Реал" - действующий победитель турнира.

Лига чемпионов УЕФА Реал Мадрид Манчестер Сити
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