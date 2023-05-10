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Филиппинский боксер умер от травм, полученных в победном поединке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался в возрасте 22 лет от травм, полученных во время боя со своим соотечественником Джейсоном Факуларином, сообщает Boxingscene.

Поединок представителей легчайшего веса прошел 6 мая в Филиппинах и завершился победой Эгано. После заключительного, восьмого раунда, в ожидании объявления победителя спортсмен потерял сознание. Его унесли на носилках и доставили в одну из клиник. В среду стало известно о его кончине.

На счету Эгано на профессиональном ринге семь побед (включая в поединке против Факуларина) при одном поражении.

спорт Филиппины Кеннет Эгано Джейсон Факуларин
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