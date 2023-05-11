Соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023 пройдут в Анапе 12-13 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Анапе 12-13 мая пройдет масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023.

12 мая пройдут детский и женский (на 5 км) забеги, сообщили организаторы.

"13 мая участников ждут три дистанции на выбор - OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), а также SUPERSPRINT RELAY - командная гонка, в которой могут принять участие 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды", - говорится в сообщении.

Генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин отметил, что гонка в Анапе "уникальна своей живописностью: здесь и песчаные дюны, и голубое море, и зеленый беговой этап".

"Город благодаря Администрации преображается с каждым годом, и нам важно показать это нашим участникам. Несмотря на логистические сложности люди едут на соревнования, открывают для себя курорт, а потом возвращаются с семьями. Уверен, эта тенденция только укрепится", - заявил он.

IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону. Он объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.