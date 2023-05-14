Скончался тренер дубля баскетбольного клуба ЦСКА Бадняревич

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Скоропостижно скончался главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в воскресенье.

'Вчера вечером на 61-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич. Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком. У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому еще не исполнилось семи лет", - говорится в сообщении.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера", - отмечается там же.

Сербский специалист воспитал множество звездных баскетболистов, включая снайпера и чемпиона НБА в составе "Далласа" Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.

Бадняревич возглавил "дубль" красно-синих в сезоне-2020/21, через год под его руководством ЦСКА-2 достиг лучшего результата в своей истории, заняв шестое место в регулярном чемпионате Суперлиги.