Команда, созданная Роналдиньо, участвует в Фиджитал Играх в Казани

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Восемь команд из шести стран принимают участие в международном турнире фиджитал-футболу в рамках стартовавших в Казани Фиджитал игр.

"За право поднять над головой фиджитал-пламя – кубок победителей Игр – соревнуются бразильский коллектив R10, который был основан легендой футбола Роналдиньо, популярные стримеры из Аргентины в составе команды 3 Estrellas FC, экс-футболисты сборной России из клуба Phoenix, мастеровитые команды Persian Gulf (Иран) и Obilic из Сербии, а также знаменитый волгоградский "Ротор" и хозяева турнира Tatar Squad", - говорится в сообщении пресс-службы Фиджитал Игр.

Также среди участников - "Атлетико Пеньяроль" (Уругвай).

Соревнования по фиджитал-футболу состоят из двух этапов. На первом команды сражаются на симуляторе по правилам интерактивного футбола, на втором играют на реальной мини-футбольной площадке.

Голы двух этапов суммируются. Победитель определяется по сумме забитых мячей на обоих этапах. В случае ничьей, победитель определяется по серии пенальти.

Фиджитал представляет собой комбинацию киберспорта и классического спорта. "Фиджитал Игры" - серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм Будущего-2024".