Виртуальные игры с физическим уклоном

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Казани набрали полный ход Фиджитал Игры – международные соревнования, включающие в себя как киберспорт, так и реальную физическую составляющую. В столицу Татарстана для участия в играх приехали представители ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, США.

Фиджитал Игры — серия соревнований по фиджитал-дисциплинам. Организаторы позиционируют соревнования как тестовые турниры в преддверии запланированных на 2024 год "Игр Будущего".

Первые Фиджитал Игры прошли также в Казани - с 21 по 23 сентября 2022 года и включали четыре дисциплины — фиджитал-футбол (FIFA + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber и гонки дронов. В ноябре и декабре прошли Фиджитал Игры по гонкам (Assetto Corsa + картинг), единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккею (NHL 22 + хоккей 3*3). К примеру, после игр в виртуальный футбол участники соревнований самолично выходят на площадку для реального мини-футбола. То же самое – и в отношении других дисциплин. Комментаторы рассказывают обо всем этом не менее эмоционально, чем это происходит на крупных классических, "реальных", событиях.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уверен, что Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта.

"Предстоящие дни позволят не только протестировать запланированные дисциплины, но и охватить еще большую аудиторию по всему миру. Проведение "Игр Будущего" привлечет внимание всего мира к России. И именно наша страна будет формировать стандарты фиджитал-спорта, который гармонично сочетает спортивные и цифровые дисциплины", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

"Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" поддержан Президентом России. Подписан соответствующий Указ о его проведении в 2024 году в Казани. Город был выбран среди достойных соперников неслучайно. Татарстан – один из самых опытных субъектов по организации международных соревнований, он обладает большим научным потенциалом и развитой цифровой инфраструктурой", - отметил вице-премьер.

Фиджитал-движение получит свое развитие не только в Татарстане, но и других регионах страны. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

"Наша совместная работа уже принесла видимый результат – движение "фиджитал" получило широкое распространение по всей России, турниры привлекают внимание все большего количества спортсменов и зрителей. Формат объединения классических и цифровых видов спорта отвечает запросам молодого поколения. В прошлом году в Кемерове открыт первый в мире фиджитал-центр, мы планируем поддержку создания таких центров в рамках федеральных проектов "Спорт-норма жизни" и "Бизнес-спринт" и получаем заявки от регионов", - сказал Азат Кадыров.

Журналисты, однако, встревожились: не будет ли противоречия в концепции таких игр, позиционирующих не только виртуальную, но и реальную спортивную составляющую. Они посетовали, что в Казани присутствуют преимущественно "компьютерные" дисциплины, что вряд ли отвлекут молодежь от сидячего образа жизни. По словам руководителя проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров, такие опасения напрасны.

"Мы несколько раз говорили и продолжаем говорить: философию мы не меняем. Мы действительно хотим сделать человека сбалансированного, гармоничного. Вытащить тех людей, которые сейчас зависают в компьютерных играх. Это не только спорт, но через спорт показывать новый образ жизни. Через спортивные турниры и достижения показываем, как можно сгармонизировать жизнь не только с помощью цифровых технологий, но в том числе достаточно подготовлен как спортсмен и на физической площадке. Это наша идеология, наша философия, мы на ней стоим", - заявил Столяров.

"В программе Фиджитал Игр в Казани пять киберспортивных дисциплин – прохождение игр на скорость, а также турниры по Dota2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом.

Общий призовой фонд февральских Игр составляет более 8 миллионов рублей.