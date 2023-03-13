Виртуальная реальность или новые роли звезд "Формулы" и "Дакара"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Казани прошли фиджитал-соревнования по дисциплине, включающей в себя симбиоз реальных и виртуальных гонок

Столица Татарстана продолжает серию соревнований, проходящих в рамках Фиджитал Игр. Они включают в себя киберспорт и реальную физическую составляющую. На этот раз прошли состязания по гонкам, участники боролись за победу в реальных заездах на картинге на специально подготовленной ледовой трассе, а также управляли Lada Kalina в виртуальном симуляторе Assetto Corsa. Это была своего рода эстафета: после того, как финишный створ пересек пилот на реальном гоночном авто, его напарник бежал в специальное помещение и садился за руль перед монитором. И так несколько раз.

Баталии шли на стадионе "Трудовые резервы".

Волнительнее чем на "Дакаре"

В каждой команде было по два человека. Состав участников представительный. Своих пилотов в столицу Татарстана, делегировала, например, команда "КАМАЗ-Мастер", которая ассоциируется в гонках класса грузовиков. Один из опытнейших ее пилотов, неоднократный участник знаменитого ралли-рейда "Дакар" Антон Шибалов признался: таких эмоций, как на фиджитал-гонках, он не испытывал давно.

"Перед стартом и во время гонки, особенно на симуляторе, мандраж был, наверное, сильнее чем на любом из "Дакаров". Волнение очень сильное, причем не столько в картинге (для нас картинг это, можно сказать, обыденно, он в нашей жизни хотя бы был), сколько в симуляторе. Это для меня что-то новое. Если у Айрата Мардеева (партнер по "КАМАЗ-Мастер") есть такой опыт, иногда ездит в симуляторах, то у меня другая ситуация. Но это стоящая вещь для тех, кто хочет заняться автоспортом, в плане изучить машину, вождение автомобиля", - сказал Шибалов "Интерфаксу".

Фото: пресс-служба Фиджитал Игр

Победителями стали пилоты команды SMP Racing Александр Смоляр и Дмитрий Арсентьев. Они показали лучшее время в

"Для меня формат фиджитал не в первой, но в очередной раз убедился, что это соревнования высокого уровня. Все было очень круто! Не терпится дождаться "Игр будущего". Чем больше таких соревнований в России сейчас, тем лучше. Нужно развивать все в нашей стране. Нашим спортсменам нужно выступать. Эти соревнования — шаги в правильную сторону", - сказал журналистам Смоляр, ранее выступавший в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-3".

В свою очередь, Арсентьев заявил, что "нам помогла командная работа".

"Мы идеально отработали в тренировочной сессии и в гонке. Я профессионально занимаюсь зимним картингом, и у меня опыт езды на таких покрытиях. Сложностью для меня был симулятор — раньше я им не занимался, и мне пришлось тренироваться по 5 часов в день", сказал Арсентьев, под общий смех уточнив, что самих дней подготовки на симуляторе было два.

Помощь для первого российского гонщика F1

Гостем соревнований был первый российский пилот в истории "Формулы-1" Виталий Петров. Он рассказал, что в свое время симулятор играл свою роль в подготовке к "Королевским гонкам".

"В 2010 году, когда я был в "Формуле-1", я тренировался и учил трассы на симуляторе. Мне нужно было хоть какое-то знание о трассе иметь, и я очень много времени проводил со своим гоночным инженером "Формулы-1" у себя дома на симуляторе, чтобы немножко поднастроить машину, посмотреть трассы, в какую сторону рулить. И то, что передается на симуляторе, фактически идентично тому, что ты используешь в гоночном режиме", - отметил Петров.

"Если тратишь максимальное количество свободного времени, то будет результат. А симулятор – это не исключение, это компьютерная игра, к ней нужно привыкнуть. И поверьте: не просто так победить и профессиональному гонщику, который ездит на машине. Я много тренировался в интернете, мне много подсказывали стримрейсеры, чтобы я подтянулся до их уровня", - добавил экс-гонщик "Формулы-1".