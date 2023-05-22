ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ФИФА продлила действие опции, позволяющей иностранным футболистам и тренерам разрывать контракты с клубами из России и Украины в одностороннем порядке, сообщает пресс-служба организации.

Опция, как сообщается на сайте ФИФА, будет действовать до 30 июня 2024 года.Для того, чтобы воспользоваться этим правом, игроки и тренеры должны направить в клубы соответствующее уведомление до 1 июля 2023 года.

Впервые ФИФА ввела этот пункт в марте 2022 года.