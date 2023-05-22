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Финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров из Польши

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На финальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" назначен польский рефери Шимон Марчиняк, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать Марчиняку будут его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервным и четвертым рефери назначены румыны Василе Флорин Маринеску и Иштван Ковач соответственно. В бригаду VAR войдут поляки Томаш Квятковски и Бартош Франковски и немец Марко Фритц.

Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

В свою очередь, финал Лиги Европы "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) обслужит бригада арбитров во главе с британцем Энтони Тейлором. Матч пройдет 31 мая в Будапеште.

Главным судьей финала Лиги конференций "Фиорентина" (Италия) – "Вест Хэм" (Англия) отработает испанец Карлос дель Серро. Матч пройдет 7 июня в Праге.

УЕФА
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