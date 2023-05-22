Свыше 170 городов будут представлены на соревнованиях по триатлону в Геленджике

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Геленджике 26-27 мая пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR GELENDZHIK 2023.

"В этом году на соревнования приедут участники из 172 городов и 65 регионов России. В программе фестиваля: забеги, заплывы на открытой воде и соревнования по триатлону на дистанциях 113 и SPRINT", - говорится в релизе организаторов.

Фестиваль откроют женский и детский забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

"Во второй день атлеты смогут испытать себя на полужелезной дистанции триатлона - IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте, велогонка пройдет по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, часть которой будет перекрыта на время проведения соревнований, беговой этап проложен вдоль центральной набережной", - отмечается в сообщении.