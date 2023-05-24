Баскетбольные клубы "Уралмаш" и "Руна" пополнили состав участников Лиги ВТБ
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU -
Баскетбольные клубы "Уралмаш" (Екатеринбург) и "Руна" (Москва) впервые примут участие в чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба соревнования.
Состав участников турнира утвержден в среду.
В нем примут участие 14 команд, помимо "Уралмаша" и "Руны" это "Автодор" (Саратов), "Астана" (Астана, Казахстан), "Енисей" (Красноярск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), МБА (Москва), "МИНСК" (Минск, Беларусь), "Пари Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "ПАРМА-ПАРИ" (Пермь), "Самара" (Самара), УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва).
"Уралмаш" основан в 1960 году, он дважды выигрывал Суперлигу - в 2022, 2023 гг. "Руна" основана в 2017 году, в 2022 и 2023г становилась вице-чемпионом Суперлиги.