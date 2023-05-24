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Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил наказание бывшему директору футбольной академии "Чертаново" Николаю Ларину, сообщает "Матч ТВ".

В среду рассматривалась апелляция на приговор Ларину, который ранее получил срок за мошенничество в особо крупном размере. На прениях сторон прокурор запросил ужесточение срока до 4 лет и 4 месяцев, однако суд встал на сторону Ларина.

"Ларину вместо трех лет лишения свободы назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 - наказание условное. В течение этого срока он должен отмечаться в соответствующих инстанциях. Сегодня или завтра Ларин будет выпущен на свободу", - говорится в решении суда.

Ранее приговор Ларину был вынесен осенью прошлого года. Помимо 3 лет колонии суд потребовал тогда взыскать с него 20 млн рублей в пользу Департамента спорта города Москвы.

Николай Ларин
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