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"Сочи" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с петербургским "Зенитом".

Поединок, состоявшийся в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Артура Юсупова (1 мин) гости ответили точным ударом хавбека Густаво Мантуана (50).

В турнирной таблице РПЛ "Сочи" занимает 10-е место, набрав 38 очков. "Зенит", ставший чемпионом досрочно, имеет в активе 67 баллов.

В заключительном 30-м туре, который пройдет 3 июня, сочинцы сыграют на выезде с "Уралом", а петербуржцы примут воронежский "Факел".

РПЛ Сочи Зенит
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