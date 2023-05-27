"Сочи" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с петербургским "Зенитом".
Поединок, состоявшийся в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Артура Юсупова (1 мин) гости ответили точным ударом хавбека Густаво Мантуана (50).
В турнирной таблице РПЛ "Сочи" занимает 10-е место, набрав 38 очков. "Зенит", ставший чемпионом досрочно, имеет в активе 67 баллов.
В заключительном 30-м туре, который пройдет 3 июня, сочинцы сыграют на выезде с "Уралом", а петербуржцы примут воронежский "Факел".