Поиск

"Краснодар" в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА не определили победителя в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат встречи в Краснодаре - 0:0.

На 57-й минуте арбитр удалил игрока "Краснодара" Вячеслава Литвинова.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате, у команды 55 очков. "Краснодар" - шестой (47 очков).

В последнем туре чемпионата ЦСКА сыграет с "Ростовом", "Краснодар" - с грозненским "Ахматом". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся одновременно.

РПЛ Краснодар ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге

США и Германия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

"Флорида" с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });