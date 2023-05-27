"Краснодар" в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА не определили победителя в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат встречи в Краснодаре - 0:0.
На 57-й минуте арбитр удалил игрока "Краснодара" Вячеслава Литвинова.
ЦСКА занимает второе место в чемпионате, у команды 55 очков. "Краснодар" - шестой (47 очков).
В последнем туре чемпионата ЦСКА сыграет с "Ростовом", "Краснодар" - с грозненским "Ахматом". Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня и начнутся одновременно.