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"Крылья Советов" проиграли "Факелу" и опустились в зону стыков РПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" со счетом 2:1 выиграл дома у самарских "Крыльев Советов" в 29-м туре чемпионата России по футболу.

На 12-й минуте гол в составе хозяев провел Андрей Мендель, на 57-й - Роман Акбашев. В составе "Крыльев" отличился Николай Рассказов (75).

У "Факела" теперь 30 очков. За тур до финиша команда опередила "Крылья" и, покинув зону стыков, поднялась на 12-е место. "Крылья Советов" - на 13-й строчке, 29 очков.

РПЛ
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