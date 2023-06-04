ЦСКА стал двукратным чемпионом женского чемпионата России по гандболу
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в решающем матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди женщин.
Встреча в Москве завершилась со счетом 35:28.
В результате армейская команда выиграла финальную серию до двух побед – 2-1.
ЦСКА теперь – двукратный чемпион России, команда была образована в 2019 году. В 2021 году она впервые выиграла золото чемпионата страны.