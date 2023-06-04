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ЦСКА стал двукратным чемпионом женского чемпионата России по гандболу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в решающем матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди женщин.

Встреча в Москве завершилась со счетом 35:28.

В результате армейская команда выиграла финальную серию до двух побед – 2-1.

ЦСКА теперь – двукратный чемпион России, команда была образована в 2019 году. В 2021 году она впервые выиграла золото чемпионата страны.

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