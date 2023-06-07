Месси подтвердил свой переход в "Интер Майами"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами".

"Я не вернусь в "Барсу", я перейду в "Интер Майами", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее переход 35-летнего нападающего в клуб из США анонсировали СМИ. До этого предполагалось, что Месси после карьеры во французской команде "Пари Сен-Жермен" подпишет контракт с одной из команд Саудовской Аравии или вернется в испанскую "Барселону", с которой в свое время завоевал множество титулов.

Об уходе чемпиона мира-2022 из ПСЖ сообщалось в начале июня. В этой команде Месси дважды выиграл чемпионат Франции, один раз – Суперкубок Франции.

"Интер Майами" играет в североамериканской лиге MLS, одним из владельцев клуба является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.