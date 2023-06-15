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Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Нидерландах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу представителя Франции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место. От участия в первом круге он был освобожден, таким образом, с учетом проигрыша в стартовом круге Roland Garros 30 мая бразильцу Тьяго Уалду, поражение от Маннарино для россиянина стало вторым подряд.

Маннарино, в свою очередь, является 52-й ракеткой мира.

Соревнование в Нидерландах входит в серию турниров категории ATP, с призовым фондом 673,630 тыс. евро.

Даниил Медведев теннис
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