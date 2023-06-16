"Ленинград" и "Кавказ" вышли в полуфинал боксерского "Кубка Победы"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На стартовавшем 12 июня втором розыгрыше командного "Кубка Победы" по боксу сформировался состав полуфинальных пар.

Вслед за "Камой" и "Москвой" путевки в 1/2 финала завоевали команды "Кавказ" и "Ленинград", одолевшие "Тулу" и "Сибирь" соответственно. Они боксировали во втором этапе "Кубка Победы", который прошёл в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

"Тула" (боксёры из Центрального федерального округа) – "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО) – 2:3

До 58 кг. Айгум Казакмурзаев (Республика Дагестан, "Кавказ") единогласным решением судей победил Сержа Восканяна (Кострома, "Тула");

До 65 кг. Павел Федоров (Иваново, "Тула") большинством решений судей победил Наби Юсупова (Республика Дагестан, "Кавказ");

Федоров назвал свой бой полным провалом.

"Если честно, бой мне не понравился. Это был полный провал, возможно, из-за того, что давно не выступал. Хотя для подготовки у меня был где-то месяц. Соперник мне попался молодой. Неопытный, зато кровь горячая. Я собирался на опыте разобраться с ним, но "физики" мне явно не хватало. Совсем скоро, 30 июня, мне предстоит в Красноярске провести профессиональный шестираундовый бой. Надеюсь, к нему подойду в полной готовности", - приводит слова Федорова пресс-служба Федерации бокса России.

До 73 кг. Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан, "Кавказ") единогласным решением судей оказался сильнее Игоря Свиридченкова (Воронеж, "Тула");

До 80 кг. Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, "Кавказ") досрочно победил Гарника Геворгяна (Санкт-Петербург, "Тула");

Свыше 86 кг. Светослав Тетерин (Рязань, "Тула") досрочно одолел Магомед-Султана Мусаева (Республика Дагестан, "Кавказ") – угол соперника отказался выходить на третий раунд.

"Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) – "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО) - 4:1:

До 58 кг. Всеволод Шумков ("Ленинград") единогласным решением судей оказался сильнее Никиты Буренкова (Кемеровская область, "Сибирь");

До 65 кг. Илья Попов ("Ленинград") единогласным решением судей одолел Никиту Куксенкина (Республика Хакасия, "Сибирь");

До 73 кг. Егор Шапочанский (Иркутская область, "Сибирь") большинством решений победил Павла Сосулина ("Ленинград");

До 80 кг. Руслан Колесников ("Ленинград") единогласным решением судей одолел Кантемира Тажева (Омская область, "Сибирь");

Свыше 86 кг. Иван Верясов ("Ленинград") техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Оруджа Мамедова (Иркутская область, "Сибирь").

Команды "Ленинград" и "Кавказ" встретятся между собой в полуфинале. Ранее в полуфинал вышли команды "Кама" (Приволжский ФО) и "Москва", которые на четвертьфинальной стадии победили "Сталинград" (Южный ФО) и "Урал" (Уральский ФО) соответственно.

Полуфиналы пройдут на третьем этапе, который состоится в Казани 8 июля. Суперфинал "Кубка Победы-2023" и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Всероссийский турнир "Кубок Победы" организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 млн рублей. За победу команда получит 3 млн, за второе место – 2 млн, за третье – 1 млн. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.