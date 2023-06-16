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Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова выиграла у представительницы Швейцарии Селин Наф в четвертьфинале теннисного турнира в Хертогенбосе (Швейцария).

Результат встречи - 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 14-е место, Наф - 202-е.

В полуфинале россиянка сыграет со 144-й ракеткой мира Викторией Грунчаковой из Словении.

Соревнование в Хертогенбосе является турниром категории WTA 250, призовой фонд - 225,480 тысяч евро.

Вероника Кудерметова теннис
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