Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова выиграла у представительницы Швейцарии Селин Наф в четвертьфинале теннисного турнира в Хертогенбосе (Швейцария).
Результат встречи - 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 14-е место, Наф - 202-е.
В полуфинале россиянка сыграет со 144-й ракеткой мира Викторией Грунчаковой из Словении.
Соревнование в Хертогенбосе является турниром категории WTA 250, призовой фонд - 225,480 тысяч евро.