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"Анжи" и "Томь" лишились членства в РФС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Делегаты конференции Российского футбольного союза проголосовали за исключение из числа членов ряда клубов, потерявших профессиональных статус.

Среди лишившихся лицензии - махачкалинский "Анжи", который завоевывал бронзовые медали в сезоне-2012/2013, а также дважды выходивший в финал Кубка России (в сезонах-2000/2001 и 2012/2013). В 2022 году клуб был расформирован.

Кроме того, членство в РФС потеряли экс-участник Российской премьер-лиги "Томь", а также "Иртыш", "Олимп-Долгопрудный", "Лада-Тольятти", "Коломна", "Черноморец" и "Чита".

РФС Томь футбол Анжи
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