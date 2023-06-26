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Испанский теннисист Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте ATP.

Он опередил серба Новака Джоковича, который, таким образом, опустился на вторую строчку.

Возвращению Алькараса на вершину рейтинга способствовало его успешное выступление на турнире в Лондоне, победителем которого в воскресенье испанец стал. Ранее он уже являлся первой ракеткой планеты.

Третье место по-прежнему занимает россиянин Даниил Медведев, четвертое, Каспер Рууд (Норвегия), пятое – Стефанос Циципас (Греция), шестое, Хольгер Руне (Дания), седьмое – Андрей Рублев (Россия). На восьмое с девятого поднялся Янник Синнер, в обратном направлении проследовал Тейлор Фриц (США). Замыкает топ-10 Фрэнсис Тиафо (США). Россиянин Карен Хачанов остался на 11-м месте.

Андрей Рублев Даниил Медведев Карен Хачанов Карлос Алькарас теннис Ассоциация теннисистов-профессионалов
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